Luego de una larga jornada de trabajo o estudios, muchos sienten que al final del día, solo quieren acurrucarse en su cama para descansar y reponer energías. Pero esta acción puede ser peligrosa, ya que si al llegar a casa no te quitas la ropa que has llevado puesta, puedes comprometer la higiene de tu dormitorio y tu salud.

A lo largo del día, quizás, subiste a diversos medios de transporte, te sentaste en la oficina o fuiste a algún restaurante y es allí donde tu ropa toca muchas superficies y al final del día te llevas una granja de gérmenes en la tela y la trasladas directamente a tu cama. El resultado son sábanas infestadas de bacterias y tras un par de semanas podrías comenzar a tener diversos padecimientos.

De acuerdo con de especialistas de la Universidad de Nueva York y la Universidad Internacional de La Rioja hay varias consecuencias para tu salud si te echas en tu cama con la ropa de calle. En esta nota te vamos a contar todo lo que puede suceder.

LOS PELIGROS DE ACOSTARTE EN LA CAMA CON TU ROPA DE CALLE

El doctor Philip Tierno, director de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Nueva York, asegura que hay bacterias y organismos que pueden sobrevivir en la ropa. Por esta razón sugiere que las sábanas se deben lavar diario, además de contar con ropa específica para dormir: no importa que no sea una pijama como tal, es suficiente con prendas que no salgan del ámbito del hogar.

¿Todos estos organismos son peligrosos?

Más allá del miedo natural que nos inspiran, de acuerdo a la doctora en Ciencias Biológicas y profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, solo el 2% de estos gérmenes son peligrosos.

Aunque algunos pueden favorecer infecciones de la piel como verrugas víricas, moluscos o infecciones por hongos, los cuales originan irritación y erupciones cutáneas. Situaciones que a las que somos más vulnerable cuando se tiene una lesión cutánea.

Por su parte, un video de Brit Lab revela que los humanos producimos mucha suciedad. La web Lifehacker resalta el hecho de que cada uno de nosotros elimina millones de células de piel, exuda aceites corporales sin contar los litros de sudor que genera.

Este video explica que solo al sentarte en tu cama es que al dejas rastros de mugre entre las sábanas, a pesar de que te bañes poco antes de dormir o te pongas tu pijama, el contacto constante con estas partículas puede acarrearte problemas de piel como erupciones y acné.

Pero la comunidad científica se mantiene en pleno debate. “Es muy difícil cuantificar el riesgo específico que podría estar asociado con la ropa que lleva gérmenes como bacterias, virus u hongos a la casa, particularmente si se usa en la cama”, aseguró el Dr. Andy Nish, alergólogo en Gainesville, Georgia, y miembro de la Academia Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología, a TODAY Home en un correo electrónico, y agregó que no conoce ningún estudio que haya analizado esto específicamente. “Pero la experiencia nos diría que la cantidad de personas que se enferman por esta exposición probablemente sea bastante baja”, concluyó.

