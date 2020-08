Protejamos la salud de los más grandes

No solo basta visitarlos, almorzar un fin de semana con ellos o preguntar cómo están. Busquemos sorpresas, detalles y maneras de hacerlos sentir queridos y emocionalmente útiles. Hace unos días, se celebró el ‘Día del Adulto Mayor’, y en el Perú, según estima el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), existen 4 millones 140 mil adultos mayores, es decir, el 12,7% de la población tiene de 60 años a más.

Para el médico geriatra Carlos Sandoval, las familias juegan un rol muy importante en la motivación de los abuelos y en su inclusión. “Existen los viejos jóvenes (60-80 años) y los viejos adultos (más de 80) y no todos envejecen igual. Esto se debe a 3 factores: el determinante social (lugar donde nacieron, educación, cultura), los hábitos (alimentación, deporte, descanso) y las enfermedades que sufran (obesidad, males crónicos, etc.)”, explica

Pandemia

El gerontólogo y autor del libro “Ahora me toca a mí” aconseja, primero, para llevar un envejecimiento saludable y no caer en depresión por el aislamiento, realizar teleconsultas periódicamente con un médico, no automedicarse sino es necesario, realizar actividad física y no dejar de relacionarse socialmente (hacer una reunión por zoom, aprender un idioma, asistir a clubes)”, señala.

Nutrición

En relación con la salud, Saby Mauricio, directora de la carrera de Nutrición Humana de la Universidad Norbert Wiener, menciona que, si bien es cierto la alimentación debe ser saludable en todas las edades, en los ancianos hay que poner mayor atención porque necesitan más nutrientes.

“La mayoría de los peruanos mayores de 60 años sufre de enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión) y coronarias. Por ello, hay que evitar los productos procesados o ultra procesados altos en azúcar y grasas trans, además de las frituras. Es necesario que sigan regímenes alimentarios. Sabemos que el factor económico influye en el momento de las compras, muchos viven con su jubilación y eso reduce el presupuesto en sus alimentos, pero no hay que olvidar la compra de cereales, tubérculos, menestras, lácteos, frutas y verduras”, indica la exdecana del Colegio de Nutricionistas del Perú.

El Día del Adulto Mayor se celebra en diferentes partes del mundo.(Foto: Shutterstock)

Tecnología

Roxana Ruiz, fundadora de Adultos Mayores a la Inclusión Digital (AMID), sostiene que, en esta sociedad moderna, no se valora el conocimiento de los mayores de 60 años y que la tecnología contribuye a que aumente la brecha integral para ellos.

“Nosotros presentamos talleres virtuales desde el 2016, ayudamos a los adultos a que no solo asistan a una clase, sino que se sientan presentes con temas de interés. La dinámica familiar se ha modificado por la pandemia y es mejor que ellos mismo (ancianos) gestionen sus propias llamadas, creen sesiones con otros amigos de su edad y se sientan acompañados”, explica la experta.

Detalla que la nueva longevidad no solo teje o cuida a los nietos, sino que también habla de temas como el home banking (compras por internet seguras) y buscan nuevos emprendimientos. Desde su experiencia, señala que las plataformas preferidas por los adultos mayores son WhatsApp, Facebook y Zoom.

Tome nota

Los achaques de la vejez son normales, solo hay que tener paciencia y cuidar a los abuelos con cariño y amor.