El 19 de noviembre se conmemoró el ‘Día Internacional del Hombre’ y con motivo de esta fecha, que busca prevenir y salvaguardar su salud de las enfermedades y trastornos más comunes, el director médico de Urozen, Jorge Saldaña, afirma que el organismo siempre va a reaccionar de acuerdo con lo que se hace, come y siente.

“Existe mucha cultura preventiva en las mujeres, sin embargo, no se da el mismo caso en los varones, que aún saben poco sobre las patologías a las que son más propensos. Entre ellos el cáncer de próstata, que es exclusivo en este sexo. Al año en el Perú se diagnostican entre 4 mil y 6 mil nuevos casos y entre sus síntomas está la dificultad para orinar”, señala Saldaña.

El urólogo afirma que el cáncer de pulmón es la segunda causa de muerte en este género, debido al exceso de tabaco o drogas como la marihuana. Otro padecimiento es el cáncer de testículo, más frecuente entre los 20 y 40 años. Además, hay otras condiciones como la disfunción sexual (eyaculación precoz), la disfunción eréctil y la balanitis u orquitis, entre otros.

“Uno de cada 7 hombres en el mundo presenta disfunción sexual. Ni siquiera el 50% pide ayuda por temor a vergüenza, pero lo que no saben es que se cura en un 100%”, afirma el especialista.

Medidas. La hipertensión arterial y la depresión también se suman a esta larga lista de enfermedades que generalmente ocurren más en los varones porque tienden a estar más estresados.

Jorge Saldaña recomienda no ocultarse de los problemas, asistir a un centro de salud, realizar ejercicios, comer sano y realizarse chequeos médicos tempranos.

Salud mental. Para Carlos Palacios, médico psiquiatra del hospital Víctor Larco Herrera, la depresión afecta tanto a los hombres como a las mujeres, pero los síntomas pueden ser muy diferentes.

“Los varones pueden parecer enojados o agresivos en lugar de tristes. Antes se distraían con las ‘pichangas’, ir al trabajo u otras actividades al aire libre. Ahora por el teletrabajo se sienten encerrados y la sintomatología ha aumentado”, explica. El experto aconseja buscar asistencia, ya sea con un familiar o si no puede conciliar el sueño, se siente irritable o explota continuamente acudir a un médico. “Lamentablemente, muchos hombres no quieren chocar con su ego y sienten que no requieren ayuda”, menciona Palacios.

Con respecto a moldear la salud mental desde niños, el psiquiatra sugiere a los tutores criarlos con afecto y buenos ejemplos. “Los niños son el retrato vivo de sus padres. Si crecen en un ambiente sin machismo, cuidarán de sus parejas cuando crezcan”, concluye.

VIDEO RECOMENDADO

Pfizer pide autorización de emergencia para su vacuna contra el COVID-19

Pfizer pide autorización de emergencia para su vacuna contra el COVID-19