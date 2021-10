Hace una semana, en dos centros comerciales de la región Ica se dispuso que solo se permitirá el ingreso del público que haya recibido sus dos dosis de la vacuna contra la covid-19. Según el comunicado, las personas cuya edad aún no se haya incluido en la jornada nacional de inmunización no podrán acercarse a los malls El Quinde y Mega Plaza, donde incluso ya se solicita el carnet de vacunación para entrar. De igual forma, el Gobierno Regional de Ica señaló que no se les permitirá el acceso a eventos masivos, así como casinos y tragamonedas, restaurantes, estadios, cines, bares, discotecas y gimnasios, a quienes no estén inoculados contra el coronavirus.

La medida fue criticada por muchos. Uno de ellos fue el exministro de Salud, Óscar Ugarte, quien afirma que “los ciudadanos tienen derecho a acceder a los servicios y las autoridades de Ica los están limitando. No puede haber restricciones particulares en una sola provincia, este es un tema nacional.

Al respecto, el Ministerio de Salud (Minsa) menciona que se encuentran avanzando a pasos agigantados en la inoculación de peruanos y extranjeros en el país. Hasta el momento, se ha vacunado a un 38% de la población y cada día las cifras de inmunizados crecen gracias a distintas estrategias.

Explicaron, además, que presentar el carnet de vacunación será obligatorio en un futuro, pues quienes no se vacunen podrían tener problemas para concurrir a lugares públicos, realizar viajes o ejecutar actos jurídicos.

Discriminación. Al respecto, el médico infectólogo Leslie Soto aclara que existe un grupo de personas que, debido a su condición de salud, tardarán meses en poder vacunarse y otras no podrán hacerlo.

Por esta razón, aclaró que el Ministerio de Salud no debería “discriminar” a los que aún no han sido vacunados y realizar planeamientos con las municipalidades para acudir a las casas, lozas deportivas o espacios abiertos.

Por otro lado, Soto sugirió a la población a seguir cuidándose contra el coronavirus, a pesar de estar inmunizada, utilizar adecuadamente la doble mascarilla, el distanciamiento social y evitar reuniones en espacios cerrados.

