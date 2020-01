En pocas horas se celebrará el Año Nuevo 2020 y miles de peruanos tienen planeado recibirlo en una playa, sin embargo es importante considerar que el Perú es uno de los países que tiene los más altos índices de radiación UV en el mundo por lo que protegerse del sol es un requisito indispensable.

Según los últimos reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la radiación solar alcanzará un valor por encima de 15, considerado extremadamente alto. “Es importante que las personas que van playas para recibir el Año Nuevo tomen conciencia de proteger su piel, pues por estar expuestos a largas horas al sol, podrían desarrollar cáncer de piel. El 80% de los casos son a causa de la sobreexposición acumulativa a los rayos ultravioletas sin protección. Esto podría ser evitado con los cuidados necesarios y la realización de un chequeo preventivo por lo menos una vez al año”, señaló Christian Loayza Fernández oncólogo cirujano de cabeza y cuello de la Liga Contra el Cáncer.

De esta manera, la Liga Contra el Cáncer a través de su campaña “Difundiendo Prevención” y con el apoyo de Unique, RIMAC Seguros y GMO brindan recomendaciones a bañistas de cómo proteger la piel de los rayos UV y así evitar enfermedades:

Recomendaciones:

1. Evitar exponerse al sol sin protección entre las 10 a.m. y las 3 p.m., pues la radiación ultravioleta se intensifica mucho más durante este periodo.

2. Aplicarse el bloqueador 30 min antes de salir de casa, sobre todo en el rostro, cuello, brazos, piernas, y en todas las zonas del cuerpo expuestas a los rayos UV. El bloqueador debe tener una protección mínima de 30 FPF y debe aplicarse cada 2 horas.

3. Usar accesorios de protección solar como sombreros de ala ancha y gafas de sol con filtro UV 400, dado que los ojos podrían sufrir severos daños como quemaduras en las córneas, cáncer a los párpados y cataratas en el caso de los adultos mayores. Asimismo, el uso de sombrillas de colores intermedios, para protegernos de la luz del sol en todo momento.

4. Usar trajes de baño con factor de protección UV sobre todo para los niños. En caso de no encontrar ropas de baño con factor UV, se debe optar por ropas de baño de manga larga.

5. Sobre la vestimenta se recomienda usar ropa con manga larga y de preferencia con colores claros ya que protegen más del sol. Use la ropa muy holgada para evitar insolación.

6. Consumir alimentos saludables Anti UV: estos los encontramos en los carotenos (frutas y verduras de color naranja, rojo y verde), omega 3 (pescados de carne oscura), cereales y frutos secos. Y además tomar mucho líquido, de preferencia agua, para evitar la deshidratación.

Cuidado para niños:

1. Para los bebés menores de 6 meses se recomienda evitar en absoluto la exposición al sol y el uso de bloqueadores, debido a que este producto se absorbe muy rápido en la piel y puede provocar el mal funcionamiento de los órganos e intoxicación.

2. Para los niños de 1 año en adelante, se puede empezar a aplicar un bloqueador de indicación pediátrica, con una frecuencia de cada dos horas y en las zonas que están expuestas al sol.

3. Uso de anteojos para proteger adecuadamente la vista de los niños y uso de sombreros con visera.

DATO

La Liga Contra el Cáncer realizará despistajes clínicos de cáncer de piel en los Centros de Prevención de la institución ubicados en Pueblo Libre, Surquillo y Angamos por una donación de 35 soles. La atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. Las citas podrán agendarse en la web www.ligacancer.org.pe