Síguenos en Facebook

La infidelidad se refiere, popularmente, a las relaciones del tipo romántico, a corto o largo plazo, establecidas con personas distintas del vínculo oficial que a menudo se mantienen en secreto por considerarse como una amenaza al núcleo familiar o noviazgo.

En estas semanas, la palabra infidelidad se ha vuelto tendencia en las redes sociales, debido al 'ampay' de Christian Domínguez junto a Pamela Franco. Además, la expareja del cumbiambero comentó en un programa que ya tenía las sospechas de que el cantante ya habría sacado los ‘pies del plato’.

ANTECEDENTES

Como se recuerda, Christian Domínguez ya ha estado involucrado en situaciones de infidelidad con sus otras exparejas.

Por ese motivo, muchos peruanos se preguntan lo siguiente: ¿Si tu pareja te engañó una vez, lo hará de nuevo? Para resolver estas dudas, el psicólogo y psicoterapeuta Omar Zegarra Velazco conversó con Diario Correo para entender un poco más la mente de una persona que ha sido infiel y que ha prometido a su pareja que no volverá a cometer el mismo error.

INFIDELIDAD

El especialista primero nos comenta cómo nace el deseo de ser infiel a su pareja.

"Es usual que antes de la infidelidad exista un cumulo de conflictos no resueltos generándose un clima de desinterés, disgusto y desgano en la pareja. Las personas necesitamos sentirnos escuchados, atendidos, deseados y apoyados por nuestra pareja. Al no darse esto, se empieza a satisfacer la necesidad de compañía con otros permitiendo que la atracción se transforme en deseo, coqueteo, salidas, caricias e intimidad sexual”, comentó el psicoterapeuta

Además enfatizó qué es lo que se debe de hacer cuando ya se dio la infidelidad: "Para volver a confiar hay que aprender a perdonar y perdonarse, ayuda el entender y aceptar que las personas somos egoístas (pudiendo llegar a ser malas e inclusive crueles) y que también tenemos el potencial para cambiar. Está en nosotros la necesidad natural de crecer y ser felices, esto solo se logra construyendo relaciones saludables con los demás".

Luego continuó con: "La confianza se va construyendo y consolidando con las acciones e intenciones. La culpa suele ser un primer gran empuje para comprometernos y ejecutar cambios, nos damos cuenta que hicimos daño y tratamos de enmendar el dolor que causamos".

La culpa da paso a la responsabilidad, soy responsable de mis acciones y en pareja ambos son responsables de sus alegrías y conflictos, los conflictos en pareja hablan de conflictos en cada miembro de la pareja, no se trata de justificar la infidelidad, es entender por qué fui infiel, cómo entre ambos fuimos construyendo resentimiento y distancia dando posibilidad a la infidelidad, por qué no afrontamos nuestros conflictos. Asumir responsabilidades aprender de nuestros errores, cambiar por amor propio, desear y construir relaciones saludables.

Si la pareja se compromete en cambiar, se esfuerza en darse cuenta cómo hace para perjudicar su relación, se esfuerza en ejecutar cambios saludables para ambos, entonces la relación de amistad en la pareja va renaciendo, con ello el deseo y el amor que es cuidado mutuo se consolida.

Se confía poco a poco, las acciones de amistad y amor son los pequeños grandes pasos, si notas que no se da esto en tu relación entonces no están construyendo y es tiempo de evaluar el seguir. Ambos tienen derecho a ser felices y si no lo están pudiendo lograr juntos dar un paso al costado es un acto de amor.