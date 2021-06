El nuevo coronavirus se ha convertido para pacientes de riesgo como los hipertensos, obesos mórbidos y diabéticos en un peligro latente. Por eso, es importante estar atentos a los riesgos que corren en este contexto.

El presidente de la Sociedad Peruana de Hematología, Carlos Huaylinos, nos explica, en una entrevista para la web de El Comercio, cuál es la relación que existe entre la trombosis y el Covid-19. Y nos advierte sobre los peligros de la automedicación de los famosos anticoagulantes.

¿Qué es la trombosis?

Según el hematólogo, Carlos Huaylinos la trombosis es un mecanismo de defensa que tiene el organismo para tratar de evitar eventos de sangrado frente a una lesión externa o interna.

“Como mecanismo de defensa frente a un sangrado se activan diferentes proteínas tanto a nivel del vaso sanguíneo y de la sangre para condicionar la fibrina, que es la que produce el coágulo y ese es un proceso fisiológico normal. También la desaparición de ese coágulo por otro mecanismo y otras sustancias que lo eliminan para recanalizar el vaso sanguíneo que tiene que seguir funcionando”, señala el especialista.

Sin embargo, Carlos Huaylinos precisó que en el caso de un evento trombótico como en el COVID-19 u otra enfermedad sistémica, estamos hablando de un estado de trombosis patológica, que es la formación de un coágulo de manera no necesaria y perjudicial para el organismo.

El hematólogo advierte que cada persona tiene un estado de hipercoagulabilidad, pero esto depende de factores como la obesidad mórbida, hipertensión, diabetes o cáncer avanzado. En este estado el paciente tiene la gran posibilidad de hacer un coágulo, resaltó.

¿Qué deben hacer los pacientes de riesgo?

El especialista señaló que el evento trombótico se trata de forma preventiva. Sin embargo, cuando se presenta la trombosis se sigue los parámetros para tratamiento hospitalario o ambulatorio con mucho cuidado.

“Se da el tratamiento preventivo, con el uso de antiagregantes o anticoagulantes y medidas generales mecánicas para evitar que se puedan producir coágulos. Si ya te dio el coágulo, por ejemplo, si en uno de los miembros superiores o inferiores tienes edema o aumento de volumen o tienes dolor, ese evento trombótico con sintomatología tienes que ser hospitalizado. Si solo tenemos la comorbilidad, tienes que usar, con indicación médica, los anticoagulantes”, expresó.

Atentos a los síntomas de trombosis

Los eventos de trombosis pueden presentarse de diferentes formas dependiendo del órgano que ha sido afectado, manifestó el especialista en hematología. Por lo general, son los miembros inferiores o superiores los que se afectan.

El médico advierte que si se presenta a nivel inferior habrá dolor, aumento de volumen o edema, incluso cambio de coloración. Si sucede el evento trombótico en el pulmón producirá una insuficiencia respiratoria. Si se presenta en el cerebro producirá un infarto cerebral. Y si es en el corazón puede causar un infarto al corazón o infarto al miocardio.

Advertencia

El presidente de la Sociedad Peruana de Hematología alertó que los pacientes que usan anticoagulante deben tener controles muy seguidos para no tener complicaciones de sangrado. Aconsejó no automedicarse.

“A los pacientes que son infectados por el COVID-19 comunicarse con su médico para saber su estado trombótico o de hipercoagulabilidad, él es quien debe indicar si usa o no un medicamento de tipo anticoagulante o antitrombótico. No automedicarse como estuvieron haciendo en un inicio algunos colegas. Si usted no tiene estado trombótico (el uso de anticoagulantes) sería perjudicial”, señaló.

Día del Hematólogo Peruano

La Sociedad Peruana de hematología del Perú se fundó en 1964. Y este 03 de junio se celebrará por primera vez el Día del Hematólogo del Perú. Siendo la hematología, una especialidad de pocos médicos, ahora se registra solo 300 médicos con esta especialidad, que están disgregados en diferentes entidades de salud como el Minsa, EsSalud y Fuerzas Armadas.

“Esta fecha busca también destacar el aporte que la hematología peruana ha tenido en diversos campos, como el trasplante de médula ósea en las enfermedades oncológicas y no oncológicas de la sangre. La investigación hecha por nuestra especialidad ha posibilitado que algunos de estos cánceres, como la leucemia promielocítica aguda o leucemia mieloide crónica, que antes requerían de quimioterapias intensas e incluso de trasplante medular, hoy puedan ser tratados solo con medicación de cápsula vía oral”, afirma Carlos Huaylinos.

El especialista resaltó la vigilancia realizada en torno a los cambios producidos por el covid-19 en la sangre: eventos trombóticos, púrpura trombocitopénica trombótica, cuadros de anemia, linfopenia, entre otros.

“El estudio de la sangre en el laboratorio nos ha permitido identificar el impacto viral del covid-19 para poder establecer la severidad de la enfermedad en cada paciente, definir el pronóstico y hacer el seguimiento del tratamiento más adecuado”, sostiene el presidente de la Sociedad Peruana de Hematología.

