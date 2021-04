El plan nacional de vacunación contra la Covid-19 prevé vacunar a 24 millones de peruanos priorizando a la población de riesgo y respetando la decisión de cada persona.

En este contexto, las dudas sobre la vacunación de las mujeres que están gestando cobra mayor interés, al existir un temor natural por supuestos efectos que esta vacuna pudieran causar al feto o, en otros casos, a los bebés en etapa de lactancia. Frente a esta interrogante el médico epidemiólogo de la Universidad César Vallejo, Miguel Tresierra Ayala, explica que en los ensayos clínicos no se han evidenciado efectos en gestantes.

“Los laboratorios fabricantes tienen estudios en proceso sobre los efectos de la vacuna en las etapas de gestación y lactancia. Sin embargo, hay algunos datos que sirven para que los expertos puedan plantear que es muy poco probable que las vacunas generen riesgo específico en mujeres embarazadas”, señaló Tresierra.

COMPUESTOS

También hizo hincapié respecto a las vacunas Pfizer y Moderna (que contienen ARN mensajero) no ingresa al núcleo de nuestras células y no interactúa con el ADN de la persona; por tanto, no hay probabilidad de cambios genéticos. Mientras que la vacuna estadounidense Janssen (de Johnson & Johnson) contiene un vector viral; es decir, un virus similar al SARS CoV2, pero no patógeno. Este modelo ya ha sido utilizado en vacunas para embarazadas, en vacunación a gran escala contra el Ébola y no se ha relacionado ningún evento adverso que haya afectado, ni a la madre ni al bebé.

ESTUDIO

Publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology, concluye que en 131 mujeres (84 embarazadas, 31 en lactancia y 16 controles) se halló un resultado similar en los tres grupos. Sin embargo, la mejor respuesta inmunitaria se dio en las embarazadas vacunadas que en las que se enfermaron naturalmente. Incluso hay transferencia inmunológica a los bebés por vía placentaria o leche materna.

Hoy los médicos ya están teniendo evidencia científica para brindar consejos correctos a sus pacientes gestantes sobre la vacunación contra el coronavirus.