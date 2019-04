CADE Digital 2019: ​"La prestación de servicios públicos multicanal fomenta la inclusión"

Síguenos en Facebook

"Nuestro propósito es demostrar a los líderes del sector público y privado que la ruta de la transformacion digital (TD) es posible en todas las organizaciones", dijo Jaime Aguirre, presidente de CADE Digital, quien inauguró hoy la segunda edición del foro, bajo el lema "Vive Digital, la ruta de la competitividad digital".

Además, instó a las empresas y entidades públicas a informar sobre sus compromisos de TD para el 2021. "De esta manera en el 2020 podremos dar seguimiento a sus compromisos y en el 2021 podremos conocer sus resultados", precisó.

En tanto, la expositora Bárbara-Chiara Ubaldi, Deputy Head of Division and Head of Digital Government and Open Data Team OECD, precisó que su organización viene apoyando al Estado en su TD en las áreas de gobernanza, servicios públicos y ámbito de datos.

"Perú se ha adherido a las recomendaciones de la OECD para la Transformación Digital de los países, y se han visto avances...La creación de la Secretaría de Gobierno Digital, la ley y los líderes en el tema son esfuerzos claros del Perú para reforzar la gobernanza hacia la transformación digital del sector público", indicó.

Ubaldi enfatizó la gran oportunidad de trabajo conjunto para estrechar las brechas de interconectividad y lograr la inclusión de incluso los pueblos más alejados del país. "Es necesario asegurar la prestación de servicios públicos multicanal para fomentar la inclusión digital en el Perú".

"En Perú la participación ágil del sector privado requiere una apertura gubernamental proactiva que permita la co-creación de valor público basado en un gobierno digital", agregó.

Cabe precisar que la 2da. edición del CADE Digital reúne a representantes de empresas e instituciones públicas para que aporten a todos los asistentes sus experiencias, hallazgos y desafíos en su trayecto para la TD de sus instituciones. Así, empresas como Cemex, Roche, Sapia, Rimac Seguros y reaseguros CEMEX, el Grupo Breca, Alicorp, Shift y BCP, expondrán sus experiencias con instituciones como Apeseg, Essalud, Sunat y el Ministerio de Educación.