“De niña no he jugado con una Barbie por estereotipos”

Muchos consideran que el mundo de la tecnología es solo para hombres, pero Mariana Costa, fundadora de Laboratoria, nos demuestra todo lo contrario. Ella emprendió su empresa en nuestro país en 2014, y hoy en día hay alrededor de 1000 mujeres que se han capacitado en el mundo tecnológico, marcando una gran diferencia en este rubro. Por este gran trabajo, ahora cuenta con una Barbie inspirada en ella. En una entrevista para diario Correo, Mariana nos confiesa los inicios de su proyecto.

¿Qué es Laboratoria? Es un programa que se enfoca en construir no solamente habilidades técnicas en programación y diseño, sino también habilidades para la vida de las mujeres peruanas. Creo que nosotros ponemos el entorno y, en realidad, son nuestras estudiantes quienes usan este espacio para crecer, soñar y retarse a ellas mismas.

¿Cuántas mujeres han salido de Laboratoria y aplican sus conocimientos? Tenemos 1000 egresadas que están por todas partes; algunas trabajan en grandes bancos del país, en retailers, en aseguradoras, en startups, en agencias, en todas las grandes fábricas de software, etc.

Imagino que tú apostabas por el ingreso de mujeres... Sí, nos enfocamos en mujeres porque la brecha era muy grande; hay poca estadística realmente. La comunidad de Mozilla (navegador web) hizo una encuesta anual en donde, en ese momento, se hablaba de un 6% de desarrolladores web mujeres en el 2014, año en que emprendimos Laboratoria.

¿A las mujeres no les interesa ese rubro? Cuando surge la era de la computación, en los 60 y 70, las mujeres tienen una presencia importante: los primeros programadores fueron mujeres, y eso muy poca gente lo sabe. Los estereotipos han jugado un rol muy malo porque para ser un buen programador debes ser chico. Si vas a estudiar a un lugar donde un 95% es masculino, quieras o no, las necesidades se van inclinando hacia los hombres.

¿Crees que las empresas deben contratar más mujeres? Yo creo que eso es algo que ya está pasando; de hecho, nosotros tenemos 400 empresas que contratan talento de Laboratoria. Cuando empezamos eran más las startups, las agencias, hoy en día realmente son las mejores empresas del país y vemos que eso es súper positivo. Las empresas, en general, entienden y aprecian el valor de la diversidad.

¿Tienen casos de éxito? Magy, ella está alrededor de los 40 años y fue súper interesante porque tiene 4 hijos y en los últimos años se dedicó a ellos; pero siempre estaba pensando en cómo volver al mercado laboral, y aquí en Laboratoria entró en el diseño de experiencia de usuario. Estuvo un buen tiempo en una primera empresa desde que terminó el curso intensivo de 6 meses y luego entró a otra grande. Le ha ido excelente.

¿Cómo ingresaste al mundo de la tecnología? Todo inicia porque mi esposo es programador; él es como mi primer acercamiento a la tecnología. Con él comencé a conocer un poquito más de lo que hacía, en qué trabajaba, y me empezó a gustar.

¿Cómo tomaste la noticia de tener tu propia Barbie? Eso fue bastante inesperado, pero es un honor poder estar ahí como peruana, como emprendedora social. Siento que es también una responsabilidad, no he jugado con Barbies por una razón, un estereotipo con el cual no me sentía identificada.

¿Y sientes que estos estereotipos han cambiado? Las marcas tienen la oportunidad de cambiar eso; la verdad siento que es responsabilidad también de todas las mujeres que estamos hoy, a fin de que las cosas sean mejores para las niñas, que son el futuro de mañana.

¿Qué aconsejas a las mujeres que les gusta la tecnología y el desarrollo? Yo diría que la tecnología no es femenina ni masculina, es una fuente de oportunidades para todos. La tecnología nos necesita, necesita nuestra perspectiva, nuestra visión, nuestro talento, y que nunca nos dejemos llevar por lo que la sociedad dice, porque al final del día nosotros tenemos que luchar por la vida que queramos; nuestra labor es trabajar para que cada vez hayan menos estereotipos.