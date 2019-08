Disney+ incluirá tres paquetes en su servicio de streaming para competir contra Netflix

Síguenos en Facebook

Durante los últimos años Netflix se ha convertido en la plataforma idóneo para ver series y películas en la mayoría de los continentes. Sin embargo, en los próximos meses se confirmaría la llegada de una nueva plataforma denominada Disney+, que competería contra Netflix en el mercado de streaming.

Puntos a favor con los que Disney apunta a vencer a Netflix

Según información brindada por su CEO, Bob Iger, en noviembre, fecha estimada de lanzamiento de Disney+, se anunciarán packs por los cuales pagando 12,99 dólares podrás acceder a una cuenta que además incluya contenido de otras dos plataformas: ESPN + (deportes) y Hulu (series).

El precio por separado de cada una de estas plataformas es el siguiente: Disney+ (6.99 dólares), Hulu (5.99 dólares) y ESPN+ (4.99 dólares), razón por la cual el pack de lanzamiento de Disney permitiría a los usuarios de estas plataformas ahorrar cinco dólares mensuales. (Tarifas estimadas en Estados Unidos).

En cuanto a calidad visual, Disney+ ofrecerá por 12.99 dólares contenido infantil, deportivo y de entretenimiento de tres plataformas distintas y en calidad 4K, aunque aún no hay información sobre el número de pantallas simultáneas de las que dispondrá el servicio. Por el momento, el CEO de Disney ha señalado que no “hay nada que anunciar” respecto al lanzamiento de Disney+ en mercados fuera de Estados Unidos, por lo que no hay fechas oficiales para su arribo a otros continentes. Sin embargo, se estima que esté disponible en Europa a finales de este año o inicios de 2020, pero no hay más datos oficiales sobre los precios y las condiciones de servicio.

PRODUCCIONES EXCLUSIVAS

La carta más potente de Disney+ es su amplio catálogo con una infinidad de producciones destacados como las películas de Pixar o las nuevas producciones de la saga Star Wars, pasando por contenidos de FOX, como Los Simpsons, o de Marvel, como la exitosa Avengers: Endgame.

Más contenido propio será mostrado el próximo 23 de agosto en el evento D23 Expo, en el cual Disney presentará oficialmente la plataforma con adelantos de sus nuevos contenidos como el live-action de La Dama y el vagabundo o la nueva serie del exitoso musical High School Musical.

Solo está confirmada la fecha oficial para el lanzamiento en Estados Unidos (12 de noviembre), por lo que esta convención podría ser una gran ocasión para que la compañía informe más sobre la llegada de Disney+ a otras latitudes.