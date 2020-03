El sobreviviente. El Huawei Nova 5T es el último modelo de la compañía que logró salvarse del veto de Donald Trump y que alcanzó a incorporar Android, lo que también significa tener los servicios de Google. En esta oportunidad, haremos un repaso de cada detalle de este equipo que no tiene un precio exorbitante como uno de gama alta, pero que no se queda atrás con todas las funcionalidades que puede hacer feliz a los usuarios.

Estética

El tamaño de este equipo es de 6.26 pulgadas, lo que significa que no es de un tamaño tan grande y se puede usar con una sola mano. Su resolución es de 2,340 x 1,080 píxeles.

En la parte derecha del equipo está para desbloquearlo con huella digital. No es tan incómodo y se activa rápidamente. No tiene una entrada de audífonos simples, sino una entrada tipo C.

No es resistente al agua y la parte de trasera del móvil se puede reflejar de una manera llamativa.

Memoria

Con 128 GB se pueden guardar las fotos, videos y archivos que sean necesarios. Además, con 8 GB de RAM los juegos no tendrán en ningún problema en desarrollarse y los usuarios podrán disfrutar sin que se ponga lento.

Batería

La batería es de 3,750mAh y tiene carga rápida. Puede durar todo el día, dependiendo del usuario.

Cámara

Cuatro cámaras en la parte trasera del móvil permiten capturar las mejores imágenes. Principal: 48MP, f/1.8 Gran angular: 16MP, f/2.2 Macro: 2MP, f/2.4 Bokeh: 2MP, f/2.4.

Eso no es todo. También se pueden alejar a 0.5 si se desea tener más visibilidad del paisaje a capturar. El macro permite enfocar acercando más el móvil.

Modo Noche

Modo Macro