Instagram anuncia que eliminará el número de likes por salud mental de sus usuarios

Instagram es una de las redes sociales más perjudiciales para la salud mental de los jóvenes debido a la obsesión en la que se ha convertido el número de likes en las fotos y videos, esto lo señalan unos recientes estudios.

Cabe mencionar que algunos usuarios de Instagram se sienten presionados a publicar muchas imágenes para conseguir un sinfín de like, e incluso se da el caso de personas que pueden ver su autoestima afectada si no consiguen los preciados corazones.

Por ese motivo, Instagram considera que eliminar los Me gusta de la opinión pública podría hacer que los usuarios publiquen más contenido auténtico y se sientan menos presionados.

Estamos probando esto porque queremos que los seguidores se centren en las fotos y los vídeos que se comparten, no en la cantidad de Me gusta que reciben, comentó un portavoz de Instagram en una entrevista recogida por CNN.

Were currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:



Australia

Brazil

Canada

Ireland

Italy

Japan

New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka