La red social Instagram ha sufrido una nueva caída a nivel mundial. Desde la tarde de este domingo 31 de mayo se vienen reportando inconvenientes en la aplicación. Algunos usuarios mencionan que entre los problemas principales está que no carga la app, no se pueden ver las historias y no se marcan como vistas.

Los cibernautas han comentado que no pueden acceder a las actualizaciones de su feed normal. Asimismo, tampoco les es posible ver los famosos Reels. Lo cierto es que solo Instagram se ha caído mientras que Facebook y WhatsApp no han perdido funcionamiento, se puede chatear y ver las fotos de tus amigos sin ningún problema.

Según el portal DownDetector, millones de usuarios se han visto afectados y, según el mapa de calor, la caída se registra en diversos países de la región, sumado a Estados Unidos y gran parte de Europa. Por el momento, se desconocen las causas del fallo y no se sabe cuando funcionará.

Como es costumbre cuando ocurren cosas de esta índole, algunos cibernautas hicieron uso de Twitter para manifestarse por la caída de la aplicación. Otros aprovecharon para compartir memes y burlarse de lo sucedido.

Como odio cuando instagram anda mal dios — 🐧 (@menendezzg_) May 21, 2023