Microsoft ya no vende las computadoras Matebook de Huawei en Estados Unidos

Síguenos en Facebook

En estos días, una nueva empresa estadounidense corta vínculos con Huawei. Microsoft la siguiente empresa que lo hace a través del retiro de los productos del gigante chino.

De acuerdo a The Verge, la computadora de Huawei MateBook X Pro desapareció de la tienda online de Microsoft. La empresa fundada por Bill Gates no ha hecho hasta el momento una declaración sobre el tema. Los equipos tampoco se encuentran publicados en Best Buy.

Richard Yu, directivo de Huawei en declaraciones a The Information, reconoció que las sanciones de Estados Unidos dificultan a la compañía.

"El gobierno de Estados Unidos no nos permite usar Windows de Microsoft, Android de Google ni Intel", reveló, además de que esto supone un momento "muy duro" para la empresa.

El potencial bloqueo de Microsoft podría afectar también los servicios en la nube. Microsoft y Huawei operan una solución de nube híbrida para Azure, que utiliza los servidores de Huawei.