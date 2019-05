Perfil del gamer peruano: ¿con qué frecuencia jugamos en Perú?

Síguenos en Facebook

En el marco del primer foro empresarial de Latinoamérica orientado a los Deportes Electrónicos y videojuegos que se realiza en el Perú, un estudio realizado por GfK, con el apoyo de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos (APDEV) que lleva por nombre “Gamers: Perfiles, cultura y prioridades en la compra" arrojó que el 78% de hombres peruanos se consideran “gamers”, mientras que en el caso de las mujeres la cifra solo llega al 22%.

Para la Directora Ejecutiva del IAB Perú, Beatriz Hernández, “Con el desarrollo del internet la industria de los videojuegos se ha masificado y crecido a un punto que hoy, muchos de ellos, son considerados eSports. Asimismo, otras industrias comienzan a incorporar elementos y herramientas de los videojuegos para obtener mejoras e innovaciones, como es el caso del sector educativo que a través de la gamificación permite transmitir de manera más efectiva el conocimiento a través del juego y la experiencia”.

PERFIL DEL GAMER PERUANO

El estudio muestra una gran diferencia de porcentajes en el estado civil entre hombres y mujeres. Por un lado, el 65% de mujeres “Gamers” es soltera, mientras que solo un 18% son casadas. Esta diferencia abismal no se muestra en el sexo masculino, pues el 49% de hombres “Gamers” es casado y el 31% son solteros.

Las cifras mencionadas no parecen tener un estrecho vínculo respecto a la tenencia de hijos, pues el 42% de mujeres “Gamers” sí tienen hijos y el 58% no. En el caso de los hombres las cifras están equilibradas en un 50% sobre la tenencia o no de hijos.

La edad promedio entre hombres y mujeres “Gamers” tiene resultados interesantes, pues el 83% de mujeres están en el rango de 18 a 35 años y, en hombres, la cifra es de 63%. Sin embargo, en el segundo rango de edades que es de 36 a 64 años, nos damos cuenta que, en mujeres, la cifra es de 17%, mientras que en los hombres de 38%. Con el paso de los años, nos damos cuenta que, en el caso de los hombres, no hay una diferencia significativa, a diferencia de las mujeres, respecto al uso de videojuegos.

FRECUENCIA DE JUEGO Y PLATAFORMAS

El estudio también analizó la frecuencia con la que juegan los “Gamers” peruanos. El 56% de mujeres juega al menos una vez por semana, mientras que en el caso de los hombres la cifra asciende a 76%. Asimismo, el estudio se centró en analizar los cuatro tipos de plataformas preferidos por los “Gamers” para jugar videojuegos: PC, Laptop, PlayStation y Smartphone. En el caso de las mujeres, su plataforma preferida resultó ser el Smartphone con un 38%, seguido de PlayStation con un 20%, Laptop con un 19% y PC con un 12%. En el caso de los hombres el “top” varía, pues predomina el gusto por PlayStation con un 29% y le siguen Smartphone con un 24%, PC con un 23% y Laptop con un 18%.

El estudio completo de GfK se dará a conocer de manera exclusiva en el Perú Esports Fórum. El evento contará con la participación de las empresas socias del Interactive Advertising Bureau Peru: Gameloft, IMS y Movistar Esports, con el objetivo de proporcionar información y análisis vitales.