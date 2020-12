La consola de videojuegos de sobremesa Play Station 5 (PS5) de Sony, que salió al mercado en noviembre, ha supuesto uno de los estrenos más grandes de la compañía, según fuentes del mercado.

La plataforma de monitoreo de venta de videojuegos VG Chartz señaló que antes del lanzamiento oficial se habían vendido al menos 2 millones de Play Station 5 alrededor del mundo.

Con la nueva Play Station 5, Sony trata de revalidar su liderazgo en el sector de los videojuegos y, según los expertos, la quinta consola de sobremesa de la marca tiene varias claves que han despertado la curiosidad de los aficionados.

El ray tracing dentro de los nuevos juegos

El ‘ray tracing’ es un algoritmo de síntesis de las imágenes que mediante cálculos establece el “trazado” de los rayos de luz en los gráficos brindando así reflejos y texturas en la calidad gráfica nuevos en las consolas.

En juegos como “Spiderman: Miles Morales” es un elemento óptico de relevancia pues la jugabilidad mejora gracias a la respuesta a los efectos ópticos que permite la tecnología del “ray tracing”.

Si bien la computadoras ya tenían desde hace años esta tecnología, es un avance verla en el mercado de las consolas con miras a la cantidad de juegos de quinta generación que se avecinan.

Un procesador mejor para reducir tiempos

Para los desarrolladores de la Play Station 5 era importante no repetir errores del pasado, antes morir en un juego implicaba un castigo doble: reiniciar el nivel y esperar a que cargue. Con la nueva consola esa tortura quedó atrás.

El almacenamiento SSD personalizado permite correr 2 Gb de contenido en menos de 0,3 segundos, un lujo que además de mostrar la calidad gráfica mete más al jugador en la experiencia de la consola.

¿4K? ¿Más de 60 FPS?

La Play Station 5 cuenta con una opción para mostrar su contenido en la resolución 4K es decir 3840 píxeles horizontales y 2160 píxeles verticales, y una velocidad de 60 cuadros por segundo. Una medida estándar frente a varios juegos que aún no se optimizan frente a las bondades gráficas potenciales de la nueva consola.

Dentro de sus opciones mantiene la posibilidad de reproducir juegos a 8k, duplicando su resolución para más detalle y permitiendo ver 120 fotogramas por segundo para mejores respuestas y visualizaciones de las acciones y movimientos durante el juego.

La apuesta por mandos diferenciales

Otra de las novedades son los controles “DualSense” que en manos del jugador hacen justicia a su nombre, los mandos no solo permiten dar movilidad en el juego, sino que nos transmite sensaciones que viven los personajes mediante las vibraciones localizadas en diferentes partes.

Si hay un latido, un tren e incluso un choque de copas, se sentirán en las manos debido a vibraciones sincronizadas con el sonido.

Además los gatillos L2 y R2 transmiten sensación de rigidez. Presionarlos depende mucho de para qué se usan, por ejemplo si se está tensando un arco, para disparar el botón se va endureciendo transmitiendo la sensación de tensión a las manos del jugador.

Retrocompatibilidad.

Sin duda uno de los detalles que más llama la atención de la Play Station 5, en su antecesora era imposible recordar títulos que se inmortalizaron en la Play Station 3, por lo que ahora poder jugar los grandes juegos que hicieron parte de la versión anterior adaptados a la calidad gráfica de la nueva es un bono.

Son juegos de colección como el “Infamous: Second Son” o “God of War:4” pero con una tasa de cuadros mejorada para vivir una nueva experiencia recordando los no tan viejos tiempos.

