En un contexto marcado por el distanciamiento y aislamiento social a consecuencia de la pandemia, el tráfico de Internet en los hogares ha aumentado considerablemente y los usuarios dependen hoy de sus planes de conexión fija para trabajar, estudiar, entretenerse y comunicarse; todo y todos al mismo tiempo.

Sin embargo, esa conectividad simultánea ha generado el colapso y/o saturación de muchas redes domésticas debido a factores como la velocidad de conexión y el ancho de banda, conceptos que no todos los usuarios conocen y que es aprovechada por algunas empresas. “En la mayoría de casos, la velocidad de conexión a Internet no llega siquiera a acercarse a la que el usuario contrató y las leyes no son precisamente estrictas con eso”, comenta Víctor Jáuregui, director de WIN.

Cambios en la Ley. Recientemente, el Congreso aprobó la modificatoria a la Ley 29204, en la que se establece que la velocidad de los servicios de Internet no puede ser menor al 70% de lo ofrecido por el proveedor. “Antes de esta modificatoria, el tope establecido era del 40% y eso, en esta coyuntura, pasó factura a la dinámica de trabajo y escuela desde casa”, acota Jáuregui.

Por su parte, Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), señala que más que un problema técnico es una cuestión de política empresarial y de regulación. “Lo que hacen, lamentablemente, es perfectamente legal. Guarda armonía con lo dispuesto por el art. 6.1.1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 129-2020-CD/OSIPTEL que data del año 2017, en una época en que la tecnología era 2G o 3G. Ahora estamos en 4G y 5G. “, añade Cáceres.

Cómo medir la velocidad. Existen diversas alternativas, como los llamados ‘speed test’ y otras aplicaciones web y móviles. Entre ellas figuran: Ookla, Fast.com, SpeedCheck, Speakeasy, etc.

Los expertos recomiendan hacer la medición desde una pc o portátil, que están conectadas al router mediante cable, en ambos casos es recomendable cerrar todas las pestañas abiertas en el navegador salvo la de la prueba, y cerrar cualquier aplicación que pudiera interferir.

Para realizar la medición con un smartphone, la prueba debe hacerse situado al lado del router, para asegurarse de que las posibles interferencias de paredes u obstáculos no afectan a la medición.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE