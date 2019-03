Red social borró toda la música y fotos que usuarios subieron desde 2003 hasta 2015

Síguenos en Facebook

La red social MySpace era uno de los populares espacios de encuentro en Internet durante la década pasada. Antes de Facebook, era el lugar en donde millones de perfiles se conectaban como comunidad digital. Luego de la omnipresencia del sistema creado por Mark Zuckerberg, MySpace redirigió su estrategia para convertirse en una red social musical, pero SoundCloud y Spotify terminaron por desalentar ese ideal.

Lamentablemente para esta longeva red social, su retorno a las noticias de tecnología está asociada con un error irreparable. Durante un cambio de servidores, MySpace perdió la data de millones de cuentas que alojaron música y fotos desde 2003 hasta 2015. Según analistas de la industria, la pérdida comprende más de 50 millones de canciones y un promedio de 14 millones de cuentas de artistas.

“Como resultado de un proyecto para migrar de servidores, es posible que las fotos, los videos y los archivos de audio que subiste hace más de tres años ya no estén disponibles en o desde MySpace. Nos disculpamos por los inconvenientes y sugerimos que hagas una copia de tu perfil. Si deseas más información, por favor contáctate con Jana Jentzsch, la directora de la Oficina de Protección de Datos”, ractificó un comunicado oficial.

Si bien podríamos pensar que los datos de hace una década no son relevantes para muchos usuarios hoy, MySpace ha sido la red en donde varios artistas comenzaron una carrera exitosa. Lily Allen, Arctic Monkeys, Calvin Harris, Panic! At The Disco, Sean Kingston, Owl City y otras bandas. Desde ahí pudieron cautivar a su audiencia y relacionarse de manera cercana con los usuarios.