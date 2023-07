Después de experimentar y formarse en diferentes centros musicales, Salvatore Sissa acaba de publicar su primer tema como solista, ‘Suelta Todo’, single que abre su camino en la música y que refleja su trabajo como músico alternativo y que será también el primer adelanto de su EP.

Ahora bajo su alias ‘PES’, este disco ha sido producido y compuesto por él. Con ‘Suelta Todo’, refleja todos los elementos que lo han formado como artista.

“Esta es una canción que trata de la relación complicada que tenemos con nuestro pasado y busca reconciliar el presente con el pasado para dar paso a un futuro mejor. La letra puede ser muy vulnerable, pero energizante también. Hay que soltar todo el apego que tenemos al ayer y realmente buscar cómo vivir en el presente y estar agradecido de estar acá”, sostiene el artista.

Su vínculo con la música viene desde el hogar. A pesar de que en su familia no existe un músico profesional, creció con un padre muy apasionado.

“Con mi abuelo aprendí de joven a tocar valses y composiciones clásicas, y con mi padre aprendí a ir a conciertos y ver música en vivo donde realmente encontré la pasión. En la música en vivo está todo mi propósito como músico”, cuenta.

Dentro de su formación pasó por la escuela de música de la UPC y luego ingresó a Berklee College of Music, la universidad privada de música más grande del mundo, ubicada en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Sucedió en el año 2018, el mismo instituto llegó a Lima para hacer audiciones y se preparó por tres meses únicamente para ese momento. Esperó y lo aceptaron. Para enero del 2020 viajó a Boston para ser parte de este prestigioso centro de estudios.

El lanzamiento de su primer EP será pronto, pero él tiene claro cuál es el camino que quiere seguir. “Vivimos en una transición en la cual mucha de la música que se toca en los conciertos y festivales más grandes del mundo son todos con pistas de fondo para que el o la cantante sea el único elemento en vivo. Esto no tiene nada de malo, pero si me gustaría unir lo que es una banda en vivo con la compleja producción de pistas y juego de luces para que el elemento humano se mantenga vivo. Eso es lo que me hizo enamorarme de la música en primer lugar. Mi música está siendo compuesta y producida desde nacimiento para traducirse efectivamente en este sentido”, propone.

Todas las canciones de su primer EP son producidas y compuestas por él y asegura: “No soy solo un artista sino también un productor y músico de sesión. Todavía estoy creciendo mucho como productor y tengo proyectos en colaboración con artistas americanos y dominicanos en proceso. Y, sin duda, la música y la tecnología están conectadas “, concluye.