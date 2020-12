La nueva normalidad nos ha obligado a adaptarnos al uso de canales digitales y según especialistas, se proyecta que esta corriente se siga expandiendo. Pero, lamentablemente, la delincuencia también se adaptó.

Según cifras de la División de Investigación de Alta Tecnología de la Dirincri (DIVINDAT), 1771 personas han sido víctimas de los ciberdelincuentes solo hasta los primeros días de diciembre. Para mantenernos actualizados sobre la seguridad de nuestras cuentas bancarias, el ABC del BCP recomienda:

Evita la típica clave 123456

Descifrar una clave de este tipo toma tan solo pocos segundos y, según los especialistas, es utilizada por millones de personas en el mundo . Crea una que contenga una serie numérica que solo tu reconozcas.

No utilice datos personales

Información como la fecha de nacimiento, cumpleaños de tus hijos, parejas, etc. s on las opciones más obvias que permiten descifrar con facilidad tu contraseña . Utiliza una combinación aleatoria que te recuerde algo anecdótico, que no sea un año ni número que sea predecible.

Claves únicas

Es frecuente que las personas usen una misma contraseña para todos los servicios. Contar con una clave única solo te traerá problemas ya que, si una de tus cuentas es comprometida, el resto que comparten la misma contraseña también lo estarán.

Crea una independiente para cada producto o servicio que tengas. La clave de entrada a tu celular y a tu aplicativo bancario deben ser claves que no uses en otras páginas o apps y que sean distintas entre sí. Por ejemplo, tu clave para ingresar Netflix o Amazon Prime no puede ser la misma para tu app bancaria.

Nunca compartas tus contraseñas

Guardar las contraseñas en un archivo en Word o bloc de notas o incluso en la agenda del celular puede ser un gran error ya que es muy fácil que los estafadores puedan acceder a ellas. Asimismo, nunca las envíes por correo o chats ni las uses en computadoras desconocidas (cabinas) o conectados a un wifi de uso público.

En caso de robo o hurto bloquea

Bloquea inmediatamente la tarjeta que tengas afiliada a tu Banca Móvil, bloquea el chip y equipo notificando a tu operadora de servicio telefónico.

