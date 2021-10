Esta semana Boston Dynamics, la empresa estadounidense de robótica, presentó de la manera más divertida a Spot, su perro robot. En un video que ya circula en las redes sociales, se le ve imitando los pasos que el icónico Mick Jagger muestra en el videoclip Start Me Up de Los Rolling Stones.

En el registro, Spot muestra toda su destreza y habilidad para moverse como el cantante. Así, el video es una forma de Boston Dynamics de demostrar que sus robots pueden ser tan ágiles como los humanos.

“La misión de Boston Dynamics es imaginar y crear robots excepcionales que enriquezcan la vida de las personas”, explica la empresa.

El clip, que dura 1:24 minutos, conmemora el lanzamiento del álbum Tattoo You, de 1981; sin embargo, la versión de la firma de ingeniería y robótica se llama “Spot Me Up”.

“Construir máquinas que puedan aproximarse a la movilidad, destreza y agilidad de personas y animales es un gran desafío”, señaló la empresa según relata Digital Trends.

“Hace 40 años, The Rolling Stones publicó su icónico álbum Tattoo You. Hoy los estamos ayudando a celebrar”, explica la compañía al momento de compartir el video.

Boston Dynamics está interesado en vender sus robots a clientes comerciales como herramientas para inspeccionar y vigilar fábricas, centrales eléctricas, minas y similares.

Por su parte, la banda ha lanzado material inédito a propósito de los 40 años del disco; incluye nueve canciones desconocidas que están siendo presentadas en la gira actual del grupo, que ha vuelto a los escenarios tras la pandemia y la muerte de Charlie Watts.

VIDEO RECOMENDADO

Doctor Milagro es una de las novelas turcas con más popularidad a nivel internacional. Sin embargo, la historia original del drama surgió en Corea. ¿Sabías que a la fecha hay cuatro adaptaciones de esta serie? Aquí te contamos cuáles son.