¿Qué ventajas ofrece un proyector sobre una TV para los gamers?

El mundo de los amantes de los videojuegos ha estado relacionado por lo general siempre a las pantallas. Sea la de un PC o la de un televisor, al ser las opciones más comunes siempre se ha optado por tener una salida de video de ese tipo. Sin embargo, los proyectores han comenzado a desarrollarse más y más durante los últimos años: ¿son una buena opción para los gamers?

Actualmente los proyectores cuentan con configuraciones que permiten disfrutar de los videojuegos a pantalla grande y en alta definición, en tamaños superiores a las 120 pulgadas, siendo esta su principal ventaja frente a los televisores, los cuales tienen un tamaño fijo, que no puede ser regulado, y que además no supera por lo general las 85 pulgadas, en el caso de los equipos de más alta gama.

"Hay proyectores que pueden llegar hasta las 300 pulgadas, para algunos influencers con los que hemos conversado más allá de que los televisores ofrezcan grandes resoluciones también resulta atractivo contar con una imagen en gran tamaño y también con una buenísima resolución", señala al respecto Nataly Arteaga, gerente de proyectores de Epson Perú.

Sobre los equipos destacó que cuentan con tecnología 3LCD que permite un balance exacto entre la luz blanca y el color, además de lograr proyecciones naturales. También cuentan con conectividad versátil, puertos HDMI y MHL para que a través de un smartphone o tablet se pueda compartir video, música y fotos de manera sencilla.

"Con estas características las imágenes no se pixelean ni se generan delays. Por ejemplo en algún juego shooter o en juegos de deportes como FIFA no podrán decir que los mataron o no se dio un pase por el retraso, no hay problemas. Hay que ver los proyectores más allá de las oficinas o pasar diapositivas, ahora hay productos para home cinema o especiales para gamers", agregó Arteaga.

AQUÍ LA ENTREVISTA (MIN 8:20)