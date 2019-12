Los videojuegos han pasado de ser un entretenimiento exclusivo para niños a ser una diversión importante para los adultos.

En el Perú, según un estudio realizado por GFK, el 56% de mujeres juega al menos una vez por semana, mientras que en el caso de los hombres la cifra asciende a 76%.

Beneficios

Para Jorge Mercado, representante de Vicon -empresa desarrolladora de productos y servicios de captura de movimiento para el entretenimiento-, los videojuegos también desarrollan destreza mental, creatividad y contribuyen a reducir el estrés.

Industria nacional

En el 2018, la industria generó 58 millones de dólares en ingresos, por lo que existe una gran expectativa sobre el crecimiento en los próximos años. No obstante, el Perú sigue estando por debajo de Argentina, Colombia y Chile, ya que los empresarios aún no se animan a invertir y apostar por el poder de comunicación de este rubro, detalló Renzo Sánchez, organizador del Congreso Internacional de Desarrolladores de Videojuegos (COIDEV). Asimismo, resaltó que tampoco se encuentra apoyo del Gobierno debido a que “el Ministerio de Cultura no crea fondos exclusivamente para que sector de videojuegos participe”.

Personajes clave

El desarrollador de videojuegos crea un juego para consola u otra plataforma. No se necesita estudiar una carrera en específico, puede ser un programador o un game designer. Aunque también puede seguir estudios afines, como ingeniería de sistemas o animación digital, indicó Mercado.

Por otro lado están los gamers, personas apasionadas por estas creaciones que suelen gastar entre 50 y 60 dólares por cada juego y 300 dólares, como mínimo, por una consola.