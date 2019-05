WhatsApp te permitirá crear un "bloc de notas" personal: Aquí te explicamos cómo hacerlo

Síguenos en Facebook

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp ahora tiene una nueva función que te permitirá crear un "bloc de notas" personal para que no ya no tengas necesidad de usar el chat bloqueado de tu ex para anotar cosas importantes.

Según El Universal de México, WhatsApp permitirá que las personas puedan crear - muy similar a un bloc de notas- una lista de tareas o recordatorios que debas anotar en tu día a día.

WhatsApp ideó esta nueva función con la finalidad de que los usuarios no tengan que hacer uso del chat bloqueado de tu ex o algún contacto no deseado.

Cabe precisar que, esta nueva función no interferirá con las conversaciones del usuario y otros contactos.

Para poder crear el "bloc de notas" solo deberás apretar la opción de crear un nuevo contacto en la aplicación. Luego, te dirigirá hacia la agenda del celular para incorporarlo y solo debes anotar tu número.

Una vez finalices el registro, solo queda buscar tú número en la lista de contactos, acceder la opción "enviar mensaje de WhatsApp y la aplicación abrirá automáticamente un nuevo chat.

Se debe tener en cuenta que tu propio contacto no aparecerá dentro de WhatsApp por lo que deberá manualmente acudir a la lista de contactos del móvil para poder acceder a la aplicación en simples pasos.