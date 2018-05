Kenji Fujimori rumbo al naufragio político del 6 de junio

Síguenos en Facebook y YouTube

Cuenta regresiva. Kenji Fujimori, uno de los legisladores que más votos ha obtenido en las dos últimas elecciones parlamentarias, hoy vive el momento más difícil de su carrera política, debido a que se encuentra a un paso de ser desaforado del Congreso de la República.

El próximo miércoles 6 de junio, el pleno del Parlamento debatirá la acusación constitucional que pesa sobre él, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. Ellos fueron denunciados por, supuestamente, intentar comprar el voto de su colega Moisés Mamani contra la vacancia del entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Al legislador de Puno, según se observó en los llamados “kenjivideos”, le ofrecieron obras para su región a cambio de salvar al exmandatario.

OPCIONES

La correlación de fuerzas que mantenga Kenji en el Parlamento podría darle la esperanza de no ser destituido, ya que se necesitan 67 votos para dicha posibilidad. Es un número de legisladores con el que no cuenta Fuerza Popular para lograr el desafuero del benjamín de los Fujimori.

El futuro del legislador se encuentra en los votos de sus colegas de otras bancadas.

Sobre él pesan -de acuerdo al informe que elaboró el delegado de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura- las infracciones a los artículos 35, 38, 39, 43, 44 y 45 de la Constitución.

Kenji Fujimori también podría ser suspendido del Congreso mientras dure su proceso penal. Este escenario es más probable, porque solo se requiere de 51 votos.

El antejuicio por presuntos delitos que habría cometido el legislador fueron refrendados en la Comisión Permanente, el último 23 de mayo.

Se ha planteado denunciar al menor de los Fujimori por los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias, detallados en los artículos 397 y 400 del Código Penal, respectivamente.

Pero, a diferencia de sus colegas Ramírez y Bocángel, al hermano de Keiko Fujimori no se le imputó el delito de cohecho pasivo impropio, debido a que solo se puede acusar de ello al funcionario público que acepta favores o promesas para hacer algo -o dejar de hacerlo- que no es propio de su función.

DEFENSA

Sobre el proceso en su contra, Kenji Fujimori sostuvo que su exbancada no busca luchar contra la corrupción, sino “perpetuarse en el poder”, a poco tiempo de que ocurran las elecciones para la Mesa Directiva del Parlamento. “Lo que está buscando Fuerza Popular es mantener el control sobre la Mesa Directiva de la Presidencia del Congreso. Por eso, han buscado mecanismos y formas como los “mamanivideos” (...). Presentan el video editado, maliciosamente, con el objetivo de destruirme y manchar mi honra”, sostuvo el legislador en RPP.

En esa línea, explicó sobre su presencia en la reunión de Mamani, con sus colegas Bocángel y Ramírez. Señaló que solo estuvo presente para hablar sobre temas económicos y no sobre comisiones o porcentajes por una obra. “No voy a permitir que Fuerza Popular me ponga el rótulo de corrupto o ratero”, dijo.

Luego, comentó que al interior de la tienda “naranja” hay un ala conservadora y rígida que se ha quedado en los años 90, y que no busca tender puentes para la gobernabilidad. “Esa es una de las primeras discrepancias con mi partido, siempre decía que tenemos que fomentar el diálogo con el Ejecutivo, tender puentes con el Gobierno (...), viene el Fenómeno El Niño y Fuerza Popular quería hacer un trabajo en paralelo al Gobierno (de PPK)”, sostuvo.

¿DIÁLOGO?

En otro momento, Kenji no descartó la posibilidad de dialogar con su hermana Keiko Fujimori, con quien no conversa desde hace meses. “Siempre lo he dicho, tarde o temprano, me voy a tener que sentar con ella”, alegó el legislador.

El hijo del expresidente Alberto Fujimori dijo que, a diferencia de su hermana, él es más horizontal, flexible y sensible, y que no lleva las discrepancias políticas a un nivel judicial. “Sí tengo el anhelo de limar estas asperezas con mi hermana, por supuesto, en el plano familiar, sí me gustaría”, manifestó.

Por otro lado, el abogado de Kenji Fujimori, Julio Rodríguez, aseguró que si el pleno del Congreso llegara a desaforar a su patrocinado, tomarán acciones constitucionales, al considerar que se estaría vulnerando su derecho porque -a su entender- no se ha cometido ningún delito.

“La medida que tomará Kenji, si llega a ser desaforado, es la de defenderse. Como político, si considera que en su momento se están cometiendo vulneraciones en la decisión emitida por el Congreso de la República, tendrá todo el derecho de tomar acciones legales en el ámbito constitucional”, sostuvo el letrado en una entrevista.

NUEVOS ROSTROS

Ante la posible salida de los tres “Avengers” del Congreso, aparecen los rostros de los candidatos que ocuparían las curules. Y aunque ninguno de los tres militan en Fuerza Popular, tienen cercanía con el partido naranja.

Ángel Neyra Olaechea, que reemplazaría a Kenji Fujimori, tiene experiencia en el cargo. Fue congresista por Fuerza Popular en la gestión anterior, gracias a la invitación del exministro de la Producción, Rafael Rey. Cabe mencionar que, incluso, participó en el partido cuando aún tenía el nombre de Cambio 90.

La segunda es María Candelaria Ramos Rosales, quien ocuparía la curul de Bienvenido Ramírez. Ella es conocida por ser activista de Keiko Fujimori. Fue la responsable de coordinar con los comités de base, comedores populares y con las organizaciones de juventudes en el norte.

El último, César Campos Ramírez, ingresaría en reemplazo de Guillermo Bocángel. El accesitario no tuvo invitación para ingresar al partido, debido a que ya viene de una base fujimorista con antecedentes: su padre también fue simpatizante del partido. En ocasiones, apoyó en la coordinación del partido en su región. Campos participó en todas las actividades que realizó Keiko Fujimori en Huánuco, durante la campaña electoral.

Si el pleno decide desaforar a los tres “Avengers”, el Congreso deberá reportar esa decisión al Jurado Nacional de Elecciones, que inmediatamente convocará a los accesitarios para que ocupen las curules que queden vacías.

“Solo debió existir una sanción ética”

La legisladora Maritza García dijo que los legisladores Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez no han tenido la misma participación en los delitos que se les imputa. “Eso se ha evidenciado en los videos. Siempre voy resaltar que para mí este proceso debió ser ético, solo debió existir una sanción ética”, sostuvo la exintegrante de