Salgado sobre Kenji Fujimori: “Es muy fácil ser seducido por el poder” (VIDEO)

La congresista “naranja” Luz Salgado nos recibió en su despacho y, en entrevista con este diario, no tuvo reparos en darle su jaloncito de orejas a Kenji Fujimori, de quien dijo que con sus actitudes se ha convertido en todo un congresista oficialista.

Además, sostiene que Pedro Pablo Kuczunski debe renunciar, de modo que Martín Vizcarra asuma la Presidencia.

Parece que hay una relación muy cercana entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y Kenji Fujimori. ¿Qué le vino a la mente al ver a ambos viajando a Puno en el avión presidencial?

Es muy fácil ser muy seducido por el poder; a algunos les gusta estar viajando en el avión presidencial y estar en los salones palaciegos. Siempre en política hemos dicho que hay, a veces, congresistas palaciegos, que les encanta el oropel. Nosotros en Fuerza Popular lo que vamos a hacer es continuar con nuestra línea fiscalizadora y en ese sentido no conviene estar en este tipo de juntas, en las cuales da la impresión de que prácticamente eres un aliado del partido de Gobierno.

PPK ha dicho que Kenji es un parlamentario “casi nacionalista”. ¿Kenji se ha vuelto acaso un congresista oficialista más?

Lo está demostrando con sus actitudes. No solamente él, sino todo el grupo que lo acompaña. Parece que ellos han exigido estar en estos viajes y conseguir cosas para su región. No está mal conseguir cosas para su región, pero todo tiene que ser por los canales correspondientes de transparencia.

Usted que conoce a Kenji desde muy chico, ¿no se siente decepcionada por sus actitudes?

Me guardo mis comentarios

La facción de Kenji ya la integran once congresistas. ¿Cree que más legisladores de Fuerza Popular se les sumen?

Es muy fácil ser tentado por los oropeles y el boato de Palacio, pero ahí casualmente radican los principales valores de la política: la lealtad y la consecuencia con los principios. En Fuerza Popular, estamos conscientes de que hay un trabajo que el pueblo peruano nos ha colocado como oposición responsable y como oposición responsable tenemos la misión de controlar y fiscalizar. Tú no puedes fiscalizar al que es tu amigo o al que te hace favores.

Ellos se quejan por el rol que cumplen Ana Vega y Pier Figari. ¿Usted está conforme con su trabajo?

Yo creo que cada persona cumple un rol en un partido político y en este caso esas dos personas, que no están en el CEN, sí asesoran y son los fundadores de Fuerza Popular. Si ellos se quejan, debieron presentar su queja por escrito, a fin de iniciar un proceso administrativo que también existe en la comisión disciplinaria; pero no se han atrevido a presentar nada en lo absoluto.

¿No debería haber una renovación en FP?

Hay una constante renovación que yo sepa. Se acaban de cambiar a los miembros del CEN y a los coordinadores. Es el partido más grande del país y en el que yo veo mayor renovación.

Usted ha señalado que esta facción de kenjistas es vista por el pueblo como “tránsfugas”, pero ¿no son vistos también como un bloque ligado más a Alberto Fujimori?

Eso es lo que ellos dicen, pero sé que algunos nunca han conocido siquiera a Alberto Fujimori, ni se han preocupado en hacer algún reclamo por su libertad; es ahora que recién están hablando. Yo al menos que vengo desde el inicio de las fuerzas fujimoristas jamás los he conocido ni siquiera como parte de alguna agrupación.

¿Alberto Fujimori los dirige desde las sombras?

No tengo conocimiento de ello.

Si las intenciones de los “Avengers” es formar un nuevo partido, ¿no debería Kenji renunciar a Fuerza Popular?

Está en su posibilidad, pero yo creo que estamos hablando mucho de Kenji; le estamos dando más importancia de la que debería tener frente a los grandes problemas nacionales. Hoy tenemos un grave problema cuando el fiscal Vela prácticamente ha puesto en el tapete que los fiscales Juárez y Pérez no van a preguntar a Barata sobre los diferentes casos de corrupción y de coimas que se han dado en el transcurso de las obras más grandes.

¿Hay un blindaje de la Fiscalía al presidente PPK?

No creo que de todo el Ministerio Público, porque sé que hay algunos fiscales que están en contra. Pero Hamilton (Castro) debería estar en primer plano yendo a Brasil a hacer todas las preguntas pertinentes; si no quiere que la comisión “Lava Jato” haga las preguntas, que tome las preguntas y se las haga a Barata. ¿Cómo es posible que no se sepa del tema de Susana Villarán, del mismo Toledo, de Alan García, de Ollanta Humala? ¿Eso quiere decir que va a pasar por agua caliente? ¿Hay un encubrimiento a todos los funcionarios, ministros, viceministros que han estado involucrados en estas grandes obras que lo único que han hecho es causarle más pobreza a nuestro país?

Más allá de lo que diga Barata sobre PPK, ¿la vacancia presidencial es inminente?

Ya había elementos suficientes para la vacancia en diciembre. Creo que este escenario se ha agudizado frente a las nuevas evidencias con los documentos que han sido entregados por los diferentes bancos de los recursos que ha recibido el señor Kuczynski en sus cuentas personales y en sus cuentas de empresas personales.

Pero hay algunos congresistas de FP que no estarían a favor de la vacancia, dado que escondería el rechazo al indulto de Alberto Fujimori…

Yo estoy de acuerdo también en que la vacancia por indulto no la aprobaríamos nunca. El indulto es una potestad que le corresponde a Pedro Pablo Kuczynski; él está en todo su derecho y por eso no puede ser vacado. ¡Por el indulto, jamás!

¿Pero esta moción que impulsa la izquierda no esconde un rechazo al indulto?

No he visto las últimas mociones. Sé que están trabajando textos diferentes en dos mociones; no he tenido oportunidad de verlas, pero si es una vacancia por el indulto, no corresponde.

¿El indulto a Fujimori fue negociado?

No tengo la certeza, pero en todo caso yo me alegro de que Fujimori esté en casa. Creo que el momento no fue el adecuado, no fue el más oportuno; pero yo venía reclamando su libertad hace muchos años y tengo que ser coherente. Está libre y es una persona que debe recuperar su salud.

Hemos visto conversaciones durante la votación de la vacancia. Si no se negoció el indulto, ¿de repente se negociaron cargos en el Gobierno?

Yo no puedo certificar eso, pero las diferentes decisiones nos irán dando la razón. Ya hay un cargo que ha salido por ahí.

Daniel Urbina ha asumido una jefatura en el Ministerio de Agricultura…

Sí, es amigo personal de Kenji.

¿Cómo toma la negativa de PPK de no asistir a la comisión “Lava Jato”?, ¿debería hacerlo este lunes como propuso Luis Galarreta?

Hace rato ha tenido que hacerlo. Cuando estuvo cerca su vacancia, dijo que iba a ir a la comisión “Lava Jato”, estaba dispuesto a ir en ese mismo momento. Es su obligación por la gobernabilidad, por el bien del país. Esta incertidumbre que aleja las inversiones y hace que las decisiones para poner en marcha al país se atrasen son causa de la falta de transparencia que él tiene a la hora de dar esta clase de mensajes.

Para evitar esta crisis que se va a ahondar con un proceso de vacancia, ¿no sería mejor que PPK renuncie?

Yo le he pedido varias veces a PPK que renuncie y que se siga el mandato constitucional en el que tendría que asumir el primer vicepresidente (Martín Vizcarra). Para eso, la Constitución ha puesto dos bases para que el país no quede acéfalo: un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente. Ellos no pueden abdicar, estarían incumpliendo un mandato que les ha puesto el pueblo peruano. En caso de una crisis, el que tendría que asumir es el vicepresidente, a fin de no dejar acéfalo el país.

Pero ellos no están muy convencidos; parece que sus intenciones son las de renunciar…

Bueno, pero queda la posibilidad de que el Congreso, que es el encargado de aceptar la renuncia, no la acepte.

¿Podrían no aceptar la renuncia de los vicepresidentes?

Por supuesto, no la aceptaríamos; ellos presentan la renuncia ante el Congreso y simplemente el Congreso no la acepta.

Y tendría que asumir Vizcarra…

Tiene que asumir.

¿Confían en Martín Vizcarra?

Es que eso es lo que nos ordena la Constitución y tendríamos que hacer todo lo posible para apoyarlo y que continúe hasta el 2021.

¿Cómo evalúa usted la gestión de Mercedes Aráoz como premier?

Lo que la tiene paralizada casualmente es el tema del propio Presidente. Ella tiene que estar apagando incendios y no se le está dando oxígeno para coordinar con los demás ministros. El tema de la corrupción sigue a paso muy lento. Deben ver la atención de los hospitales y los casos terribles de inseguridad ciudadana.

Keiko no ha dado ninguna entrevista desde que acabó la campaña. ¿No cree que ella, a diferencia de su hermano, no ha ejercido un rol protagónico?

Sí se pronuncia, pero digamos que no tiene una exposición mediática muy alta. Trabaja con nosotros; todas las semanas estamos en reuniones con parlamentarios de Fuerza Popular. Hace un trabajo político muy fuerte; dado que tiene la primera bancada de oposición y el partido más grande a nivel nacional, tiene que estar visitando las bases. Lo que no hace es competir mediáticamente con quien le toca gobernar que es el presidente de la República. A él se le han dado los votos para que gobierne y tiene que dar respuestas al país, no Keiko Fujimori.

¿No debería ser más activa?

Yo creo que está bien así.

Porque dista bastante del comportamiento de Kenji… Kenji es un congresista en actividad y está en una actividad mediática que ha sido aconsejada por sus asesores. Bueno, él tiene todo el derecho de ponerse como comiquitas.

¿Está en campaña presidencial?

Tendría que preguntárselo a él.

Si Barata señala que le entregó dinero a Keiko, ¿usted renunciaría a FP?

Hemos tenido conversaciones con Keiko y ella ha dicho al interior y exterior que no ha recibido ningún dinero de las empresas brasileñas, ni ella, ni el partido Fuerza Popular. Yo le creo.

Le cree y con eso basta…

Yo le creo.

En su calidad de presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿fue un error que el Gobierno invite a Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas y luego lo desinvite?

Nunca se lo debió invitar, nunca debió correr esa invitación. Fue un error, pero que ha sido corregido y hay que apoyar en esta corrección.

La canciller Cayetana Aljovín no es clara cuando se le pregunta qué se va a hacer si viene Maduro al Perú; ella confía en que no vendrá...

Mire, si Maduro viene -porque es osado y atrevido-, lo que va a recibir son las muestras de rechazo y repudio de todos los peruanos y venezolanos que sancionan su actuar. Se va a exponer a eso.

¿Cómo toma que varias bancadas primero apoyaron el proyecto de Rosa Bartra sobre la formación laboral y luego se retractaron?

Creo que se han asustado de este titular mediático terrorista como lo dijo Rosa Bartra.

Bartra también sucumbió ante las críticas...

El proyecto no se ha mandado al archivo; tendrá que ser discutido con mayor amplitud.

¿FP se mantiene firme en su respaldo a este proyecto?

Personalmente, creo que este proyecto todavía es defendible.