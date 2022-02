Cuatro sujetos no tuvieron piedad alguna y decidieron envenenar durante la madrugada a diez perros en una calle de Huaycán, distrito de Ate, para que así no alerten a los vecinos y puedan robar los carros del lugar. La mayoría de vecinos no cuentan con los recursos necesarios para el tratamiento de las mascotas sobrevivientes, si algún alma bondadosa desea apoyar económicamente puede comunicarse al 901 301 507. (Fuente: Latina TV)