El médico indicó que el coronavirus terminará siendo una enfermedad endémica como el dengue. Esto porque hay quienes no aceptan la vacuna y los efectos de esta no son duraderos en relación a evitar infecciones, por lo que la inmunidad de rebaño no se logrará. “Los expertos dicen que vamos a tener que aprender a vivir con este virus”. (Fuente: América TV)