Guido Bellido visitó a Pedro Castillo en la sede de la Diroes y dijo ante la prensa que el exmandatario no recuerda haber dado lectura al mensaje a la Nación, donde anunció la disolución del Congreso. “El presidente no recuerda lo que ha leído. Me dijo “no recuerdo Guido”, contó el congresista. (Fuente: América TV