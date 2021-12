Sector conocido como Barrio Chino en el kilómetro 272 de la Panamerican Sur se encuentra bloqueado por trabajadores del rubro agrario, que rechazan vacunarse contra la COVID-19, luego que las empresas no los dejan ingresar a sus centros de labores porque no tienen las dosis de la vacunación. El Ministerio de Salud dispuso nuevas medidas contra los no vacunados. (Fuente: América TV)