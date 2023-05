“Si querían matarte, me hubiesen matado, pero no a mi hijo. Sé que tú tienes la culpa, yo sé que tú has matado a mi hijo. Lo hiciste para que no me des la pensión, para que te vayas seguro con tu mujer que tienes en Lima”, contó Vanesa Cachique, madre del bebe asesinado en Iquitos. FUENTE: LATINA.