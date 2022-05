“No sé a dónde ir, a dónde recurrir, a dónde pedir, por favor, indíquenme. No es justo, ni para mi hija, ni para ninguna mujer que se quede esto en total impunidad. Nos sentimos totalmente burlados. La vida de mujeres y la de mi hija no valen nada. Señores del Poder Judicial explíquenme qué es lo que he hecho mal para que le den esta excarcelación a estos señores”, señaló Rosario Aybar, madre de Solsiret Rodrígue. (VIDEO: Latina TV)