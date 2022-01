Rosendo Serna, ministro de Educación, informó que no hay resistencia de parte de los maestros para regresar a las clases presenciales en nivel escolar. El titular detalló antes que un 5% de los maestros no están vacunados, sin embargó no especificó que se hará con aquellos docentes en un eventual regreso a clases presenciales. (Fuente: Latina TV)