Rosendo Serna, ministro de Educación, informó que un 5% de los maestros no están vacunados, sin embargó no especificó que se hará con aquellos docentes en un eventual regreso a clases presenciales pero planteó que cada director de UGEL identifique estos casos. Además no precisó qué pasará con los menores que no se vacunen por decisión de sus padres. (Fuente: Latina TV)