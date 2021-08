El ministro de Salud, Hernando Cevallos, indicó que no aceptaría el regreso de público a los estadios si se plantea de manera masiva. “Si a mí me hablan de volver masivamente a los estadios, la opinión del ministerio va a ser que no. Ahora debemos ir buscando algunos mecanismos y bajo qué condiciones”, señaló el ministro. (Fuente: Latina TV / https://www.latina.pe/)