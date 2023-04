Pese a que el pase de unidades de carga pesada tiene restricciones en la Carretera Central para prevenir accidentes y no se obstruya el pase de turistas hacia las regiones centrales del país, esta disposición no se acata. Un video grabado a las 9:30 de la mañana en La Oroya lo demuestra. Como se recuerda desde las 00:00 horas de hoy hasta las 10:00 a.m. esta restringido el tránsito de vehículos pesados de 3.5 toneladas, en el tramo Chaclacayo-Pucará. El domingo 9 de abril, también se restringe el tránsito de vehículos de carga pesada desde la 1:00p.m. hasta las 9:00 p.m.