“Usen el chaleco antibalas. Si yo no hubiera usado el chaleco ya no estaría aquí. Justo la bala impactó en el medio de mi pecho, pero no logró pasar por las placas que tengo en mi chaleco”, contó el suboficial de tercera Dasayeth Jaramillo quien se enfrentó a delincuentes que extorsionaban al propietario de una vivienda en construcción ubicada en la 2da etapa de la urbanización Horizonte de Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres. (VIDEO: América TV)