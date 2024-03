No parece un colegio, sino que hubiera pasado una desgracia natural. Uno de los muros de contención de un salón se vino abajo hace 2 años y desde entonces no se han dado mejoras. Es por ellos que los padres de un colegio, en el distrito de Ventanilla, decidieron no enviar a sus hijos ahí debido al peligro que pueden pasar los menores de primaria y secundaria. (VIDEO: América TV)