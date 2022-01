El videojuego de supervivencia y terror, Dead by Daylight, presentó mediante un tráiler el avance de lo que sería el tomo 10 del ‘Libro del miedo’. En esta actualización se presentarán tres nuevas historias nunca antes reveladas, en las que se incluye al conocido y sádico villano de Saw, Jigsaw. (Fuente: Dead by Daylight)