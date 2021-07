La familia de Miguel Trauco se mostró muy orgullosa del gol que anotó el jugador tarapotino y que selló el pase de Perú a las semifinales de la Copa América 2021. “Yo siempre me escondo, me voy a un sitio donde no hay nadie para hacer una oración y para que no falle él. En este caso se dio”, contó el padre del futbolista peruano. (Fuente: LatinaTV https://www.latina.pe/)