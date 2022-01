Said Palao y Alejandra Baigorria hablaron sobre el posible romance entre Flavia Laos y Austin Palao luego de que se confirmara que recibieron el Año Nuevo juntos. La empresaria de Gamarra dijo que le encantaría que pase algo más entre la actriz y su cuñado. “Saldría un hijo hermoso de ellos dos. Perfectos. Estoy diciendo no más. A mí me gusta como concuñada”, manifestó Baigorria. (Fuente: América TV)