Alejandra Baigorria descartó que pague todos los gastos de los viajes que realiza junto a su novio Said Palao. “¡Ojalá fuera verdad! ¡Ojalá!”, expresó Said Palao cuando Jazmín Pinedo le preguntó si realmente Alejandra Baigorria le pagaba los viajes. “Hay que hacerle caso a las redes sociales, si quieren que me pagues el pasaje, me pagas el pasaje”, bromeó Said. “¿Sabes de dónde sale esto? Es que una vez yo le regalé a Said venir acá a Estados Unidos, por su cumpleaños, creo”, explicó Alejandra Baigorria. “Era un regalo de cumpleaños y ahora todo el mundo asume que yo pago todo. No, de ninguna manera, no hay forma, tampoco me alcanza tanto el presupuesto”, descartó la empresaria. (Fuente: América TV)