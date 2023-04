La conductora de ‘Nunca Más’, Andrea Llosa, reveló haberse cubierto un tatuaje que se hizo a los diecisiete años. A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de televisión señaló que no recomendaba hacerse uno cuando “no se sabe nada de la vida”. “Saúl es muy capo restaurando tatuajes que ustedes decían: ‘No ya no ya, este tatuaje no me gusta’.”, indicó. (Fuente: Redes Sociales)