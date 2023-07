La ex chica reality Andrea San Martín aseguró que no dejaría de seguir al rapero Anuel AA a pesar de haber sido acusado de agresión de parte de su exesposa, Yailin ‘La más viral’. “Sus canciones no han cambiado y me encantan. Me gusta todo de Anuel artista, lo demás no sé.”, mencionó. (Fuente: @mama.porpartidadoble)