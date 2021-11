“No me busques, ya no me llores, ya no me escribas más y olvídate de mí”, de esta manera Brunella Horna ponía fin a su relación con el empresario Renzo Costa hace unos años. Incluso la frase se convirtió en la letra de una canción con que la modelo promocionó su carrera como empresaria. En la última edición de “América Hoy” le recordaron este episodio y ella dijo que esa etapa está superada: “Gracias a ese audio puse todas mis tiendas”, señaló. (América TV.)