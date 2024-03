‘Choca’ Mandros y Natalie Vértiz hablarón sobre la derrota de Lita Pezo en Viña del Mar 2024, pues muchos consideran que alteraron los puntaje en la final del festival. “Felicitarla a nombre de todos nosotros, dejó el nombre de nuestro país bien en alto, tiene 24 años, tiene una carrera por delante”, empezó diciendo Mandros. “Yo sí pido una explicación. No me queda muy claro cómo es... lo sentimos un poco inclinado porque estaba muy cerca. En su primera fecha fue su puntaje más elevado. No entiendo qué diferencia hay si en la presentación no hubo una variación, no soy especialista, pero sí me gustaría saber cómo sacan el promedio si el público le dio más de seis puntos”, agregó. (Fuente: América TV)