“Yo no tomo, pero esa sí me la hicieron”, comentó el cantante de cumbia al hablar de una de las frases que usan las personas infieles. La frase era: Me pasé de copas y no sé cómo ni cuándo pasó. “¿A ti, al capo?”, preguntó asombrado Edson Dávila. (VIDEO: América TV)