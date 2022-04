El cantante Christian Domínguez señaló que él no le da “like” a las fotos de otras mujeres en redes sociales por respeto a Pamela Franco, su actual pareja sentimental. “Yo no estoy de acuerdo, así diga la misma mujer que lo permitiría, no estoy de acuerdo con dar un ‘like’ a alguien en su foto. No lo hago y no me parece”, comentó el cumbiambero. Fuente: América TV