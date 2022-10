Christian Meier presentó su nueva canción y reveló que “no está enamorado de nadie, pero sí muy contento”. El artista peruano agregó que no se ve cantando reguetón con el fin de llegar al público juvenil, pero acepta que le agradó realizar un TikTok. “Hay cosas que no me veo hacerlas y no las voy a hacer. No me veo haciendo una canción de género urbano, a menos que me guste, pero en principio no haría una canción con el fin de llegar a más”, aclaró. (Fuente: Latina TV